Governador Ranolfo instala sede do governo e participa da abertura da 1ª Festa do Azeite de Oliva, em Caçapava do Sul

No âmbito do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, o Executivo estadual será instalado, nesta sexta-feira (27/5), na 1ª Festa do Azeite de Oliva, em Caçapava do Sul. Com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, a instalação ocorre às 11h30, durante a abertura da feira.

O projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade prevê a instalação da sede do Executivo em diversas feiras estaduais ao longo do ano.

Às 14h30, o secretário de Turismo, Raphael Ayub, conduzirá a mesa temática “Turismo: um novo momento”, sobre a criação do comitê estadual dos geoparques e a criação da Rota das Olivas no Rio Grande do Sul.

Aviso de pauta

O quê: instalação da sede do governo e abertura da 1ª Festa do Azeite de Oliva

Quando: sexta-feira (27/5), a partir das 11h30

Local: Clube União Caçapavana (rua 15 de Novembro, 84) - Caçapava do Sul