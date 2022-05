SP Cia de Dança e Orquestra do Theatro São Pedro estreiam obras

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) e a Orquestra do Theatro São Pedro iniciam hoje (26), na capital paulista, uma temporada inspirada em obras dos modernistas brasileiros:Desassossegos, de Henrique Rodovalho; eDi, assinada por Miriam Druwe. As apresentações ocorrem até o dia 5 de junho.

EmDi, Druwe mergulha nas cores, texturas, sensações e imagens que povoam o universo do pintor Di Cavalcanti, ao som dosChoros nº 6, de Heitor Villa-Lobos, acentuando os traços modernistas em cena. Telas do artista, comoCinco Moças de Guaratinguetá,Favela, São JoãoeMulheres Protestandoforam cedidas para as apresentações por sua filha, Elisabeth Di Cavalcanti.

“Fui buscando referências que encontrassem ressonância em mim e no elenco. O Di Cavalcanti tem essa alegria das festas dos subúrbios, uma sensualidade, mas também tem um pouco de melancolia. Então comecei a fazer perguntas: Como era a cabeça dele ao criar? Como essa dinâmica vem para o corpo?” destacou a coreógrafa Druwe.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

O programa se completa comMadrugada, coreografada por Antonio Gomes a partir dasValsas de Esquinade Francisco Mignone, arranjadas especialmente para orquestra por Rubens Ricciardi.

Na semana seguinte, de 2 a 5 de junho, o Theatro São Pedro sedia a estreia deDesassossegos, assinada por Henrique Rodovalho, que desde 2020 é coreógrafo residente da SPCD.

“O modernismo surge em uma época de questionamentos e experimentos, eDesassossegosé muito isso. Estou aceitando minhas dúvidas e querendo arriscar e experimentar, trazendo essas questões para os fluxos de movimento e as dinâmicas”, ressalta.

No programa, está aindaInfinitos Traçados, obra com oito bailarinos em cena, com coreografias de Esdras Hernández Villar, Jonathan dos Santos e Monica Proença.

Os ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) e estão à venda nositetheatrosaopedro.byinti.com .