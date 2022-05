Fortaleza garante classificação histórica na Libertadores

O Fortaleza fez história nesta quarta-feira (25), pois garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores após derrotar o Colo-Colo (Chile) por 4 a 3 mesmo jogando no estádio Monumental de Santiago.

?????? É O LAION HISTÓRICO! O @FortalezaEC bateu o @ColoColo por 4-3 no Chile e se classificou para as oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores . Épico! pic.twitter.com/2Y8bo4NOdk — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 25, 2022

Após este triunfo o Tricolor do Pici terminou a fase inicial na segunda posição do Grupo F da competição com dez pontos, seis a menos do que o líder River Plate (Argentina), que goleou o Alianza Lima (Peru) por 8 a 1.

Buscando a vitória desde o início, a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda abriu o placar logo aos três minutos de bola rolando. Moisés avançou pela esquerda e cruzou para a área, onde Silvio Romero teve apenas o trabalho de escorar.

Aos 24 minutos o camisa 21 deixou o papel de arco e virou flecha ao receber de Lucas Lima, partir em velocidade e bater na saída do goleiro para ampliar. O primeiro tempo do Fortaleza só não foi perfeito porque, já aos 44, Solari cruzou para a área e Ceballos acabou marcando contra ao tentar cortar.

Porém, o time cearense voltou a ficar em situação tranquila quando Moisés marcou o seu segundo na partida após uma bela arrancada do meio campo, aos 8 minutos da etapa final, e Pikachu ampliar para 4 a 1 aos 16 minutos.

O Colo-Colo ainda ensaiou uma reação com os gols de Bruno Gutiérrez, aos 18, e de Léo Gil, aos 34, mas a vitória final era mesmo da equipe brasileira.

???????? LAION HISTÓRICO!



?????????? O @FortalezaEC está nas oitavas de final em sua primeira CONMEBOL #Libertadores . O Castelão vai voltar a ferver no mata-mata da Copa!



? Um sonho de #GloriaEterna ! pic.twitter.com/5OCsLvDUeC — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 25, 2022

Após brilhar na Libertadores o Fortaleza joga pelo Brasileiro, onde pega o Juventude no sábado (28) no Castelão.