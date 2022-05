Mais três municípios assinam acordo de cooperação para implantação de unidades do Sine 

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), assinou nesta quarta-feira, 25, três acordos com prefeituras para a implantação de unidades em mais três cidades: Grão Pará, Bela Vista do Toldo e Paulo Lopes. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o emprego e a economia nos municípios.

Os acordos foram assinados com a presença do secretário da SDE, Jairo Luiz Sartoretto, da representante da Diretoria de Emprego e Renda, Gabriela Figueredo, do diretor de Empreendedorismo e Competitividade, Carlos Alberto Arns Filho e de autoridades dos municípios: o secretário de planejamento, indústria, comércio e desenvolvimento urbano, Vagner Ascari da Costa e o auxiliar administrativo, Douglas Bianco (Grão Pará), o presidente da Câmara de Vereadores, Isaac Pacheco Silva, a secretária municipal de assistência social, Maria Patrícia Pacheco, o secretário municipal de cultura e turismo, Aguinaldo Rodrigues (Paulo Lopes) e a secretária de assistência social, Fatima Damaso Kessin (Bela Vista do Toldo).

Para o secretário da SDE, o objetivo é trabalhar com as potencialidades das cidades e capacitar o trabalhador para a vaga que estará disponível naquela cidade. “Após a publicação no Diário Oficial do Estado, vamos começar um trabalho de capacitação de servidores e colaboradores das prefeituras para a implantação efetiva do Sine nestas cidades”, explica.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Os prefeitos e autoridades das cidades demonstraram satisfação com a nova parceria. Helio Alberton Junior, prefeito de Grão Pará, destaca a importância do acordo. “Com a implantação do Sine, a gente tem a oportunidade, junto com as empresas que necessitam de mão de obra, de expandir para o município e para outras regiões do Estado, as vagas que possuímos, além de também divulgarmos vagas de outras regiões para os nossos trabalhadores'', diz.

O presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Lopes, Isaac Pacheco Silva, explica que a iniciativa de abrir uma unidade do Sine veio após a Caravana do Emprego desembarcar na cidade. “Nosso município tem muita mão de obra, mas às vezes falta capacitar e fazer com que a vaga de emprego chegue até o trabalhador”, enfatiza.

Texto: Pablo Mingoti