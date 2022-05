Brasil fatura um ouro e duas pratas na etapa Barcelona do Mare Nostrum

O Brasil estreou com um ouro e duas pratas na etapa de Barcelona (Espanha), a segunda de três do Circuito Mare Nostrum, competição europeia que visa a preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste (Hungria), a partir do mês que vem. O vitorioso do dia foi Bruno Fratus, medalhista olímpico, que completou os 50 metros livre em 21s78, deixando para trás o britânico Benjamin Proud (21s89) e o norte-americano Michael Andrew (22s06).

É OUROOOO! É PRAAATA!??????????????????????????????



E ainda teve recorde brasileiro! ????



???? @BFratus - 50m livre - 21.78

???? @gaabironcatto - 400m livre - 4:08.91 (RB)



Que show do ???????? etapa de Barcelona do Mare Nostrum! pic.twitter.com/co2ZTsibPB — Time Brasil (@timebrasil) May 25, 2022

Quem também brilhou foi Gabrielle Roncatto nos 400m livre. A paulista chegou em segundo lugar com o tempo de 4m08s91, quebrando o recorde brasileiro que pertencia à Joana Maranhão. Quem ganhou a prova e levou o ouro foi a italiana Simona Quadarella (4m06s18), e o bronze ficou com a japonesa Miyu Namba (4m09s59), terceira colocada. A prova feminina dos 400m também teve a participação da brasileira Maria Paula Heitmann, que chegou em 7º lugar (4m15s24).

O terceiro representante do país a subir ao pódio nesta quarta (25) foi o capixaba João Gomes Júnior que faturou a prata nos 50m peito ao completar o percurso em 27s18. O norte-americano Michael Andrew (27s06) ficou com o ouro. A disputa teve ainda a participação do brasileiro Felipe França, que encerrou a prova em sexto lugar.

Grande destaque do dia também para Gabrielle Roncatto que conquistou a medalha de prata com direito a recorde brasileiro nos 400m livre: 4m08s91 pic.twitter.com/i6ZA7gtmkt — CBDA (@CBDAoficial) May 25, 2022

A primeira etapa do Circuito Mare Nostrum terminou no último domingo (22), em Mônaco, com o placar de seis medalhas medalhas para o Brasil: Bruno Fratus (ouro nos 50m livre), João Gomes Junior (ouro nos 50m peito), Nicholas Santos (ouro nos 50m borboleta) e Fernando Scheffer (prata nos 200m livre) e Leonardo de Deus (bronze nos 200m borboleta).

A etapa de Barcelona termina nesta quinta (26). O circuito europeu termina no próximo fim de semana – 28 e 29 de maio – em Canet (França) com a terceira e última etapa.