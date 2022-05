Governador Ranolfo participa de cerimônia de entrega de ampliação da pista do aeroporto de Porto Alegre

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, na manhã desta quarta-feira (25/5), da solenidade de entrega da ampliação da pista de pouso e decolagem do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O ato contou com a presença da CEO da Fraport Brasil, Andrea Pal, do secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Saggioro Glanzmann, e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entre outras autoridades.

Após cumprir os ritos de publicidade pelo ICA (Instituto Cartográfico da Aeronáutica) – responsável pela emissão das novas cartas de procedimentos para utilização da pista expandida em 920 metros – , ela foi liberada para uso em 19 de maio de 2022, resultado de um investimento de R$ 135 milhões.

“Essa obra não é somente o aumento da pista, mas também a entrega de um complexo aeroportuário – envolve o terminal de passageiros, estacionamento, terminal de cargas. É uma outra realidade. A questão da pista, especificamente, é uma obra fenomenal de engenharia e representa mais desenvolvimento econômico. Somente 5% daquilo que é produzido pela indústria gaúcha e exportado para outros países saía por via aérea, pelo aeroporto. Todo o restante acabava indo por via rodoviária até o estado de SP, para, então embarcar em direção a outros países. Agora, com essa nova pista, construímos esse atalho logístico”, afirmou o governador Ranolfo.

"A pista é uma obra fenomenal de engenharia e representa mais desenvolvimento econômico", disse Ranolfo - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Parte das melhorias atribuídas à Fraport Brasil pelo contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as obras da pista seriam entregues em dezembro de 2021. Devido à pandemia de covid-19 e o consequente atraso na desocupação de parte da área da Vila Nazaré, que ficava dentro do sítio aeroportuário, a agência concedeu mais oito meses de prazo para a conclusão dos trabalhos. As obras de ampliação da pista começaram em março de 2018 e compreendem uma série de adaptações e projetos que vão além da extensão em si.

Ranolfo lembrou a união de esforços entre os governos municipal, estadual e federal para a obra sair do papel. “O afinamento entre esses três entes, além da junção com a iniciativa privada, foi o combustível para que essa obra superasse os desafios e pudesse se tornar a concretização de um sonho”, destacou.

A pista de pouso e decolagem anterior, com 2.280 metros, permitia operações com alcance máximo de aproximadamente 9 mil quilômetros, porém com a capacidade máxima de passageiros e carga aérea limitada (75%). A ampliação para 3,2 mil metros permitirá operações de carga completa a uma distância de cerca de 12 mil quilômetros.

Com a ampliação da pista, o aeroporto poderá receber aeronaves dos tipos:

B747.400- 13.450 quilômetros de autonomia e peso aproximado de 397 toneladas (combinando passageiros, carga e fuselagem);



B777.300ER- 11.120 quilômetros de autonomia e peso aproximado de 300 toneladas (combinando passageiros, carga e fuselagem) e



A330- 900- 13.334 quilômetros de autonomia e peso aproximado de 251 toneladas (combinando passageiros, carga e fuselagem).