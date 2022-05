Bruno Soares sobra na estreia de duplas do Torneio de Roland Garros

O mineiro Bruno Soares avançou à segunda rodada de duplas do Torneio de Tênis de Roland Garros, em Paris (França), na manhã desta quarta-feira (25). Ao lado do escocês Jamie Murray, Soares sobrou na estreia contra a parceria do sul-africano Lloyd Harris com o israelense Jonhathan Erlich, vencendo pelo placar de 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2). Soares e Murray encaram nesta quinta (26) os norte-americanos Tomy Paul e Mackensie McDonald – horário ainda indefinido.

Já a paulista Bia Haddad se despediu da disputa de simples ao ser superada na segunda rodada pela estoniana Kaia Kanep, por 2 sets a 0 (duplo 6/4). O Brasil não tem mais competidores individuais em Roland Garros.Nesta quinta (26), Haddad volta à quadra de saibro para a estreia nas duplas, ao lado da cazaque Ana Danilina. Elas enfrentarão as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya, em horário ainda a ser definido.

Outras duas duplas com brasileiros jogam a segunda rodada amanhã (26): o mineiro Marcelo Melo e o argentino Maximo Gonzalez terão pela frente o norte-americano Maxime Cressy e o espanhol Feliciano Lopez.; e o gaúcho Rafael Matos, ao lado de Vega Hernandez, encaram a parceria Polônia-França, representada respectivamente por Lukasz Kubot e Edouard Roger-Vasselin.