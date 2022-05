Famílias são retiradas de área de risco em Carapicuíba em São Paulo

Mais de 400 famílias estão sendo retiradas de uma área na Vila Municipal, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, na manhã de hoje (25). De acordo com informações da prefeitura da cidade, a reintegração de posse é resultado de uma decisão judicial porque há risco de deslizamento no local, conforme apontam laudos do perito da justiça, Defesa Civil e empresa privada.

Segundo a prefeitura, as famílias já estão sendo orientadas desde janeiro por meio de plantões assistenciais. A prefeitura também trabalha em parceria com o serviço social da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) para formalizar a adesão dos beneficiários aos programas habitacionais oferecidos no município. Todas as famílias tinham prazo até ontem para saírem do local e aderirem voluntariamente aos programas habitacionais.

“Os moradores já possuem dois meses creditados de ajuda de custo de R$ 400 mensais e continuarão recebendo até os apartamentos serem entregues. É importante ressaltar que essas unidades habitacionais da CDHU serão construídas próximas ao Fórum, em área doada pela Prefeitura de Carapicuíba, e o processo de licitação já está em andamento”, informou a prefeitura.

A prefeitura está disponibilizando caminhões de mudanças para os moradores. A reintegração de posse contará com apoio da Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, SAMU, Vigilância em Zoonoses, Conselho Tutelar, além das Secretarias de Assistência Social, Trânsito, Segurança, Obras, Habitação, Saúde, Educação, entre outros órgãos.