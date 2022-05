Dia do Desafio: secretaria em parceria com o Sesc/RS promove oficinas esportivas no Cete

Em comemoração ao Dia do Desafio 2022, ação internacional que incentiva a pratica regular de atividades físicas e esportivas, diversas oficinas serão oferecidas nesta quarta-feira (25/5), no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre. A promoção é da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) em parceria com o Sesc/RS. Não é necessária inscrição prévia, sendo que os interessados podem se dirigir diretamente ao Cete e participar das oficinas, conforme a programação abaixo:

Manhã

•Badminton- das 9h às 10h30min

•Slackline- das 9h às 11h

•Futebol recreativo- 10h das 11h30min

•Muay thai- das 10h às 11h30min

Tarde

•Slackline- das 13h às 15h

•Tiro com arco- das 13h às 16h

•Badminton- das 14h30min às 16h

•Atletismo- das 14h30min às 16h

•Bocha paralímpica- às 15h

O Cete está localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 700, no Menino Deus, em Porto Alegre.

Dia do Desafio

O Dia do Desafio, que tradicionalmente ocorre na última quarta-feira do mês de maio, mobiliza todo o continente americano, convidando a população para a prática de qualquer atividade física por, pelo menos, 15 minutos consecutivos. No Brasil, a ação é coordenada pelo Sesc. A iniciativa foi criada em 1983, no Canadá, pelo prefeito de Saskatoon, quando, em meio a um inverno rigoroso, ele sugeriu que todos fossem caminhar juntos para se aquecer.