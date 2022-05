Fla recebe Sporting Cristal em último jogo da 1ª fase da Libertadores

O Maracanã recebe Flamengo x Sporting Cristal (Peru), nesta terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília). jogo vale pela sexta rodada do Grupo H da Copa Libertadores, a última desta fase da competição. Com 13 pontos, o time brasileiro já está classificado às oitavas de final. A outra vaga da chave ficou com o Talleres (Argentina). Os peruanos do Sporting estão na lanterna, com dois pontos, mas ainda brigam para chegar ao terceiro lugar e assim disputar as oitavas da Copa Sul-Americana.

HOJE TEM MENGÃO NA CONMEBOL LIBERTADORES!



Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Sporting Cristal (PER), pela fase de grupos. Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxSCR #VamosFlamengo pic.twitter.com/SvuAKXLjg4 — Flamengo (@Flamengo) May 24, 2022

Já classificado, o Rubro-Negro ainda briga para ficar com a melhor campanha desta primeira fase. Precisa vencer e torcer, principalmente, por um tropeço do Palmeiras que, por enquanto, venceu todos os cincos jogos até agora no Grupo A. O Verdão também joga esta noite: recebe o Deportivo Táchira (Venezuela) dentro do Allianz Parque. Pelo regulamento, os times com melhor desempenho na Libertadores terão nas oitavas de final (mata-mata) a vantagem de poder fazer a partida decisiva (jogo de volta) dentro de casa.

O Flamengo vem embalado por duas vitórias seguidas dentro no Maracanã. Ganhou da Universidade Católica (Chile) por 3 a 0 e do Goiás, no último sábado (21), com gol de Pedro.

???????? Que golaço! É dele o eleito como o mais bonito da semana na quinta rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores .



???? @Pedro9oficial @Flamengo @qatarairways #GloriaEterna pic.twitter.com/W21d8fbFPH — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 23, 2022

Quem não vai jogar hoje (24) é Wilian Arão. O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para esta função, o técnico Paulo Sousa tem a disposição: João Gomes, Andreas Pereira ou Thiago Maia.

No gol, Hugo segue como titular, já que Santos e Diego Alves seguem no departamento médico. Quem pode reaparecer entre os relacionados, é o meia Vitinho, que voltou a participar dos treinos, após dois meses se recuperando de uma lesão,

Foto: Reprodução/Agência Brasil