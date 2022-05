Feira Catarinense de Plantas Ornamentais será de 26 a 28 de maio

A Epagri é parceira na promoção da Feira Catarinense de Plantas Ornamentais (Fecaplant), que tradicionalmente é realizada em Corupá com o objetivo de promover o setor. Este ano o evento retoma as atividades presenciais e será realizado de 26 a 28 de maio no Seminário Sagrado Coração de Jesus. Esta feira profissional é uma iniciativa da Associação dos produtores de plantas ornamentais de Santa Catarina (Aproesc), com apoio da prefeitura do município de Corupá.

A Fecaplant é a maior feira de flores e plantas ornamentais no Sul do Brasil. O evento terá a participação de expositores de diversos estados brasileiros, que divulgam as mais recentes novidades do setor. O público-alvo são todos os segmentos da cadeia produtiva da floricultura e de plantas ornamentais, como técnicos (paisagistas, arquitetos e agrônomos), produtores, fornecedores, comerciantes, estudantes, instituições ligadas a atividade, ONG, organizações governamentais, mídia especializada e público em geral.

“Durante o evento será possível o intercâmbio entre os mais diversos elos da cadeia produtiva como instituições, técnicos, produtores, fornecedores, comerciantes e outros, contribuindo para que a atividade supere as dificuldades hoje enfrentadas, buscando cada vez mais a ampliação do mercado”, afirma e extensionista rural de Corupá, engenheira-agrônoma Mônica Segatto.

A feira terá 48 expositores, sendo 15 produtores de plantas ornamentais e 33 empresas do setor. A programação conta com várias palestras durante as manhãs e tardes. No primeiro dia, dia 26 de maio, haverá uma palestra com o diretor de Marketing do Ibraflor, Jorge Possato, e com o paisagista Raul Canovas, seguido de um jantar para confraternização.

Os ingressos para a feira são gratuitos somente antecipadamente, através do site do evento. Ingressos adquiridos na portaria terão custo de R$10,00. Inscreva-se aqui.

Mais informações podem ser obtidas no site do evento.