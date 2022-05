Dia de Campo vai discutir produção de leite em Tenente Portela

A EMATER/ASCAR juntamente com a prefeitura vai realizar na próxima quinta-feira, 26, um Dia de Campo dedicado a produção leiteira do município de Tenente Portela.

Em entrevista no programa Estação Província da manhã de hoje, 24, o chefe do escritório local da Emater, José Rubens dos Santos afirmou que o evento já estava planejado há cerca de 2 anos, no entanto, em virtude da pandemia de Covid-19, o encontro ficou suspenso nesse período.

O dia de Campo será realizado em Alto Alegre, na propriedade de Edemar Hasse, com inicio às 09h30min. O evento sai com qualquer tempo, no entanto, se chover ocorrerá no salão da comunidade de Alto Alegre.

Na parte da manhã estão previstas visitas nas estações de secagem e armazenamento de grãos, qualidade do leite, sustentabilidade, produção de subsistência e artesanato e pastagens perenes com destaque para o Capim Curumi.

Ao meio-dia será servido almoço no salão da comunidade, sem custos aos participantes, no entanto, José Rubens lembra que os interessados devem confirmar com a Emater com antecedência. Durante a tarde ainda ocorre as manifestações de autoridades e discussões gerais sobre a produção leiteira no município e debate sobre sanidade animal.

