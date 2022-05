Meteorologista afirma que onda de frio no Rio Grande do Sul está dentro do previsto

O engenheiro agrônomo e especialista em meteorologia Ronaldo Coutinho, diretor do canal do tempo no youtube foi entrevistado pelo jornalista Jalmo Fornari no último sábado onde falou sobre as baixas temperaturas da última semana e a tendência para os próximos meses.

Coutinho fez um alerta que o mês de maio já é inverno, que as pessoas não podem se basear pelo calendário, uma vez que a natureza não segue calendário, dentro dessa linha de pensamento ele afirmou que frio registrado nos últimos dias é algo esperado, que o quê foi surpreendente mesmo foram os frios intensos em regiões do país onde não é comum, como Minas Gerais e Bahia.

Na entrevista ele também comentou que o calendário de frio para o Rio Grande do Sul está dentro do esperado e as temperaturas negativas dos últimos dias são normais para a época do ano na Região Sul. Ele disse que o pico de frio, deverá ser a partir do dia 21 de junho, no entanto, novas ondas de frios devem atingir a região sul ainda neste período.

