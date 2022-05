Divisão de Acesso 2022: Tupi de Crissiumal perde e vira lanterna do Grupo A

Jogando no estádio das Castanheiras, o Tupi de Crissiumal perdeu pelo escore de 1 a 0 para o Brasil de Farroupilha e caiu para a lanterna do Grupo A da Divisão de Acesso 2022. O confronto foi disputado na tarde do domingo (22/5).

Ambas as equipes somam seis pontos, mas o Brasil de Farroupilha leva vantagem nos critérios de desempate. O resultado marcou o primeiro triunfo do time da serra gaúcha na competição estadual, enquanto que o Tupi ainda não venceu.

No sábado (28/5), o rubro negro de Crissiumal vai encarar o Glória de Vacaria – atual vice-líder do Grupo A. O duelo no estádio Altos da Glória está agendado para às 15 horas.

Vale ressaltar que o último colocado de cada chave ao término da fase classificatória será rebaixado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.