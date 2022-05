Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade

O campeão olímpico Isaquias Queiroz conquistou neste sábado a medalha de prata na prova do C1 500 metros (m) da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade que está sendo disputada na localidade de Racice (República Tcheca). O baiano completou a prova em 1min44s24, 0s31 atrás do tcheco Martin Fuksa, que ficou com o ouro. O bronze foi conquistado pelo romeno Catalin Chirila.

É PRAAAAAAAAAATA! ????????????????



É de Isaquias Queiroz, na etapa de Racice ???????? da Copa do Mundo.



Ele fechou o C1 500m em 1:44.24.



É pódio logo em sua na 1ª prova internacional desde Tóquio 2020



???? Álvaro Koslowski/CBCa pic.twitter.com/d4PsfMaRoJ — Time Brasil (@timebrasil) May 21, 2022

“Graças a Deus conseguimos a medalha de prata, dei o meu máximo, apesar das dificuldades, se o povo sentiu na água não sei, mas dei o meu máximo, saí meio errado na saída e tive que repor na prova, mas foi uma boa prova”, declarou Isaquias.

O campeão olímpico também entrou na água neste sábado para disputar a semifinal do C1 1000 m, na qual ele foi o mais rápido com o tempo de 3min53s19. A final está programada para o próximo domingo (22), a partir das 6h17 (horário de Brasília).