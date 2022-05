Operário vira para cima do Ituano na Série B

Em apenas seis minutos, o Operário transformou uma derrota em casa em uma grande virada diante do Ituano, pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro. Após estar perdendo por 2 a 0 até os 35 da segunda etapa, o Fantasma conseguiu o triunfo que o levou à sétima posição na tabela, com 12 pontos. A equipe paulista tem nove pontos, na 11ª colocação.

Os donos da casa começaram em cima e, aos 10 minutos de jogo, Paulo Sérgio já havia acertado a trave em um lance e marcado um gol (posteriormente anulado por impedimento) em outro.

No entanto, contra os prognósticos iniciais, foi o Ituano que saiu na frente. Aos 17, após jogada de João Victor pela esquerda, a bola atravessou a área e encontrou Kaio, que chutou de primeira para vencer o goleiro Vanderlei.

Logo no início da segunda etapa as coisas pioraram para o Operário. Aos três minutos, após cobrança de falta pela esquerda, a bola sobrou para o paraguaio Jiménez, livre, tocar na saída de Vanderlei para ampliar o placar.

A reação do time de Ponta Grossa só começou aos 33, quando Felipe Saraiva sofreu pênalti. Dois minutos depois, Paulo Sérgio cobrou e diminuiu.

Dois minutos depois, após ganhar uma dividida na entrada da área, Júnior Brandão tocou por entre as pernas do zagueiro adversário e chutou forte para empatar.

Aos 41 veio o golpe final: em cobrança de falta, Rafael Chorão rolou para Giovani Pavani, que chutou forte. A bola desviou na defesa e enganou o goleiro Pegorari, decretando a virada.

Na próxima rodada o Operário faz um duelo paranaense com o Londrina, fora de casa, na quarta (25). Um dia depois o Ituano recebe o Náutico.