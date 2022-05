Vasco não passa do 0 a 0 com o Guarani na Arena da Amazônia

Diante de mais de 33 mil torcedores que compareceram à Arena da Amazônia, em Manaus, o Vasco empatou sem gols com o Guarani, no final da noite desta quinta-feira (19), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após este resultado o Cruzmaltino chegou à 3ª posição da classificação com 14 pontos. Para o Bugre o empate representou a permanência no Z4 da competição, na 17ª posição com oito pontos.

Confira imagens de #GUAxVAS na Arena da Amazônia.



????: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/oluflQuxwZ — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 20, 2022

Mesmo com um empate final sem gols, Vasco e Guarani fizeram uma partida muito movimentada. Porém, o resultado teve um sabor amargo para a equipe carioca, que perdeu a oportunidade de empatar com o Cruzeiro na ponta da classificação.

Outra partida que terminou em empate pela competição, mas por 1 a 1, foi o encontro entre Náutico e CSA no estádio dos Aflitos. O empate deixou as duas equipes com oito pontos, com o Timbu na 13ª posição e a equipe alagoana na 16ª.