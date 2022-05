Série B: Grêmio fica no 0 a 0 com Criciúma em Porto Alegre

Mesmo jogando em Porto Alegre, o Grêmio empatou sem gols com o Criciúma, na noite desta quinta-feira (19), e perdeu a oportunidade de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: #Grêmio 0x0 Criciúma

Ficou tudo igual aqui na Arena. Nosso próximo compromisso será na terça-feira, contra o Glória de Vacaria, pela Recopa Gaúcha.

????????? #GRExCRI #AlegriaDoMeuCoração #Alentaço pic.twitter.com/wXMBqeBTav — Grêmio FBPA (@Gremio) May 19, 2022

Após este resultado o Tricolor chegou aos 12 pontos, ocupando a 6ª posição, uma a mais do que o Tigre, que tem dez pontos.

O próximo desafio do Grêmio na competição será contra o Vila Nova, que também ficou no 0 a 0 nesta quinta, mas com a Chapecoense. Já o Criciúma recebe o Cruzeiro na próxima rodada.