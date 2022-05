Fluminense se complica na Sul-Americana após empate com Santa Fe

O Fluminense empatou com o Unión Santa Fe (Argentina) por 0 a 0, na noite desta quinta-feira (19) no estádio 15 de Abril, e ficou em situação muito complicada na Copa Sul-Americana.

????????????????? Zerados! @clubaunion e @FluminenseFC empataram sem gols e deixaram aberta a briga pela vaga do Grupo H nas oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana . #GrandeConquista pic.twitter.com/cmEk8RYjKZ — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 20, 2022

Com este resultado o Tricolor das Laranjeiras permanece na terceira posição do Grupo H, agora com oito pontos, um a menos que os argentinos, que pegam o líder Junior Barranquilla (Colômbia), que tem dez pontos, na última rodada da chave. Já a equipe de Fernando Diniz pega o Oriente Petrolero (Bolívia).

Como na competição apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final, o Fluminense terá que torcer por um empate entre Unión Santa Fe e Junior Barranquilla, além de vencer o Oriente Petrolero por ao menos seis gols de diferença, para descontar o melhor saldo de gols dos colombianos.

O jogo

Mesmo precisando da vitória para chegarem à última rodada com melhores chances de classificação, Fluminense e Santa Fe fizeram uma partida muito amarrada, com poucas oportunidades de lado a lado. Na primeira etapa a equipe argentina teve três finalizações, e o Tricolor apenas uma, em chute de longe de Nathan.

O panorama do segundo tempo final foi muito parecido. Tentando melhorar a produção de sua equipe o técnico Fernando Diniz tirou os meias Ganso e Nathan para colocar jogadores de frente (Arias e Willian), mas a mudança mais atrapalhou do que ajudou, pois desorganizou o time carioca, que no fim sofreu com a pressão do Santa Fe.

Agora, antes do desafio de buscar a classificação na Sul-Americana, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileiro, onde visita o Fortaleza no domingo (22) no Castelão.