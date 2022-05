Libertadores: América empata com Tolima e fica sem chances de avançar

O América-MG empatou em 2 a 2 com o Tolima (Colômbia) e viu acabarem suas chances de avançar na Copa Libertadores. Após o resultado alcançado na noite desta quarta-feira (18) no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, o Coelho passa a ter como ambição conquistar uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana.

?? Fim de jogo! @cdtolima e @AmericaMG empataram por 2-2 pelo Grupo D da CONMEBOL #Libertadores . O Coelho está fora da disputa por vaga nas oitavas de final. pic.twitter.com/Swhzui93W6 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 19, 2022

Porém, para atingir este objetivo, o América, que ocupa a última posição do Grupo D com dois pontos, precisa terminar a primeira fase na terceira posição, que atualmente é ocupada pelo Independiente Del Valle (Equador), que tem cinco pontos e enfrenta o Atlético-MG na próxima quinta (19) no Mineirão. O Coelho disputa sua última partida pela Libertadores justamente contra o Del Valle, na próxima quarta (25)

O jogo

A partida começou com a equipe colombiana melhor, empurrando o time mineiro para a defesa. Porém, o América-MG conseguiu aproveitar os espaços dados pelo adversário para contra-atacar e abrir o placar logo aos seis minutos, quando o lateral Marlon aproveitou sobra de bola dentro da área para finalizar no ângulo.

Com a desvantagem no marcador o Tolima partiu de vez para o ataque. Mas foi o Coelho que conseguiu marcar, desta vez aos 26 minutos em cobrança de pênalti do zagueiro Iago Maidana.

Após abrir uma diferença de dois gols em tão pouco tempo o técnico Vagner Mancini decidiu recuar ainda mais as linhas de sua equipe. Porém não demorou para esta se mostrar uma opção equivocada, pois ainda antes do intervalo o Tolima igualou o marcador com Plata, aos 39 minutos, e Michael Rangel três minutos depois.

Na etapa final o América-MG teve uma postura mais ousada, inclusive acertando uma bola no travessão, mas foi insuficiente para superar mais uma vez a boa defesa do Tolima.

Agora o Coelho volta as atenções para o Brasileiro, onde recebe o Botafogo no sábado (21) no Independência.