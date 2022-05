Governador participa da abertura oficial da Fenasul Expoleite 2022

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, na noite desta quarta-feira (18/5), da abertura oficial da 16ª Fenasul e da 43ª Expoleite 2022, o segundo maior evento realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, depois da Expointer.Após dois anos sem ser realizada devido à pandemia, a feira voltou a ocorrer, estendendo-se até domingo (22/5). O evento também marcou a abertura da 2ª Multifeira de Esteio.

“O agronegócio é muito importante para o Rio Grande do Sul, responsável por 40% do PIB gaúcho, e a cadeia leiteira está inserida nesse contexto. A retomada das feiras também é uma maneira de fomentarmos aqueles que foram mais atingidos durante a pandemia”, destacou o governador.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) é uma das promotoras do evento e participará com cerca de 40 servidores de sete supervisões regionais. Integram o grupo médicos-veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas e servidores das áreas administrativa e de serviços rurais.

Para o titular da Seapdr, Domingos Velho Lopes, a retomada da Fenasul Expoleite é importante, uma vez que, nos últimos dois anos, não foi possível realizar o evento que valoriza, sobretudo, o setor leiteiro. “É uma cadeia de extrema importância para o Rio Grande do Sul, principalmente porque tem a participação da agricultura familiar em mais de 96% do total da produção do leite industrializado do Estado”, destacou. O secretário acredita no êxito da Fenasul Expoleite que reúne, em torno de si, grandes parceiros, trocas de experiências e diferentes atividades técnicas de desenvolvimento do setor produtivo.

O evento contará, além do gado leiteiro, com bovinos de corte, equinos, aves, coelhos e búfalos. É a primeira vez que criadores de bubalinos participam como expositores. Também haverá a multifeira de Esteio, com palco para shows, pavilhão da agricultura familiar e programação científica.

A Fenasul Expoleite 2022 é promovida pelo governo do Estado, pela prefeitura de Esteio, Associação dos Criadores de Gado Holandês do RS (Gadolando), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).

Após a cerimônia de abertura, o governador percorreu os estandes da feira.

Depois de encerrada a cerimônia de abertura, o governador percorreu os estandes da feira - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Histórico

A Expoleite, que está em sua 43ª edição, foi criada para valorizar o trabalho dos produtores e a qualidade do leite produzido no Rio Grande do Sul, além de dar visibilidade aos animais e ao melhor da genética das raças leiteiras criadas no Estado. Atualmente, a produção leiteira destinada para industrialização está presente em 466 dos 497 municípios gaúchos.

E a Fenasul, que está em sua 16ª edição, agregou mais atividades e programações ao evento e somou outras espécies de animais. Nos últimos anos, a feira contou com exposição, provas e julgamentos de equinos, bovinos de corte, pequenos animais, ovinos e caprinos.

Na edição de 2022, a Fenasul Expoleite, com o objetivo de aproximar o público rural do urbano e demonstrar a força do agronegócio gaúcho, terá diferentes atrações como concursos leiteiros, julgamentos de animais e desfile dos campeões, palestras técnicas, Multifeira de Esteio, feira da agricultura familiar e shows.