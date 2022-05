Boxe: Bia Ferreira atropela italiana e vai à final do Mundial feminino

Atual campeã mundial de boxe feminino na categoria até 60 quilos, Beatriz Ferreira vai decidir o título outra vez. Na quarta-feira (18), a baiana se classificou à final da competição, em Istambul (Turquia), ao vencer a italiana Alessia Mesiano por decisão unânime dos cinco árbitros, depois de três rounds.

A brasileira enfrenta na sexta-feira (21) a norte-americana Rashida Ellis, valendo o bicampeonato mundial. As finais começam a partir das 12h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil.

É FINAAAAAAAAAAL! ????????????



Beatriz Ferreira (60kg) está na decisão do Mundial Feminino de Boxe ????????



Vitória incontestável sobre Alessia Mesiano ????????



É o bicampeonato mundial cada vez mais perto!

Bia foi superior a Mesiano desde o início do combate. No segundo round, a baiana encaixou um cruzado de esquerda que fez a arbitragem paralisar a luta e abrir contagem, mas a italiana, campeã mundial em 2016, seguiu de pé. A rival tentou ser mais agressiva nos três minutos finais, mas cedeu espaços para a brasileira contra-atacar e manter o domínio.

O confronto entre Bia e Ellis reedita a semifinal do último Mundial, disputado em 2019, na cidade russa de Ecaterimburgo. Na ocasião, a brasileira venceu com decisão favorável de quatro dos cinco jurados. Elas também duelaram, em abril deste ano, na final do Campeonato Continental das Américas, em Guayaquil (Equador), novamente com triunfo da baiana.

"Naka" assegura 1ª medalha

Na semifinal da categoria até 52 quilos do Mundial, a pernambucana Caroline de Almeida não resistiu à indiana e Nikhat Zaaren e perdeu por decisão unânime dos árbitros. Como não há disputa de terceiro lugar no boxe, a brasileira, conhecida pelo apelido "Naka", assegurou o bronze, primeira medalha do país na edição de Istambul.