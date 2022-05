Atlético-GO vence na Sul-Americana com gol de Jorginho

O Atlético-GO derrotou o Antofagasta (Chile) por 1 a 0, na noite desta terça-feira (17) no estádio Antônio Accioly, e manteve a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana.

????????? Jogando em casa, o @ACGOficial venceu o @ClubAntofagasta por 1-0 e se manteve na liderança do Grupo F da CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/20RC6OjOzZ — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 18, 2022

O triunfo em casa deixou o Dragão na primeira posição da classificação da chave com 12 pontos, três a mais do que a LDU (Equador), que mede forças com o Defensa y Justicia (Argentina) na próxima quarta (18).

O gol da vitória do Atlético-GO foi marcado pelo camisa 10 Jorginho aos 11 minutos de partida, quando o meio-campista recebeu de Hayner, dominou no peito e finalizou de esquerda.

O Dragão volta a entrar em campo pelo Brasileiro, competição na qual pega o Coritiba no sábado (21). Na Sul-Americana, a equipe de Goiás visita a LDU no último compromisso pela fase de grupos.