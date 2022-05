FGF adia rodada da Divisão de Acesso e Tupi de Crissiumal jogará no próximo dia 22

Em virtude da possibilidade de tempestade subtropical em parte do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) cancelou as partidas da 9ª rodada da Divisão de Acesso 2022 que seriam disputadas na quarta-feira e quinta-feira desta semana. A decisão visa preservar a segurança das equipes, torcedores e demais pessoas envolvidas.

Conforme a FGF, os duelos foram remarcados para o próximo fim de semana. O Tupi de Crissiumal entrará em campo às 15h30min do domingo (22/5). O adversário é o Brasil de Farroupilha, no estádio das Castanheiras.

O rubro negro ocupa a sexta posição do Grupo A, com seis pontos. Já o Brasil de Farroupilha é o lanterna da chave e soma apenas três pontos. Ambos os times ainda não sabem o que é vitória na atual competição estadual.

