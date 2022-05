Com dois gols de Edenílson, Internacional vence na Sul-Americana

O Internacional assumiu a liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana após derrotar o Independiente Medellín (Colômbia) por 2 a 0, nesta terça-feira (17) no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre.

Noite de Edenílson! O @SCInternacional bateu o @DIM_Oficial por 2-0 no Beira-Rio e segue forte na briga pela vaga do Grupo E nas oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana . #GrandeConquista pic.twitter.com/XNIMrFNsTe — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 18, 2022

Após a vitória em casa o Colorado chegou aos nove pontos, três a mais do que o Guaireña (Paraguai), que nesta rodada pega o 9 de Octubre (Equador).

A vitória do Internacional começou a ser construída aos 18 minutos, quando David cruzou para Edenílson, que se antecipou à zaga adversária para marcar. O camisa 8 fazia uma ótima partida e, aos 11 da etapa final, ampliou com um chute de esquerda que o goleiro Andrés Mosquera não conseguiu defender.

O próximo desafio do Colorado será pelo Brasileiro, diante do Cuiabá no sábado (21). Pela Sul-Americana o Inter enfrenta o 9 de Octubre na terça (24).