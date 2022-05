Ceará goleia e se aproxima das oitavas da Sul-Americana

O Ceará deu um grande passo para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao golear o General Caballero (Paraguai) por 6 a 0, nesta terça-feira (17) no estádio do Castelão.

Com os três pontos conquistados em casa, o Vozão mantém 100% de aproveitamento na competição com 15 pontos após cinco partidas no Grupo G. Com seis de vantagem sobre o vice-líder Independiente (Argentina), que tem dois jogos a menos, o Ceará depende apenas de si mesmo para garantir a única vaga da chave.

A equipe brasileira mostrou desde os primeiros minutos que tinha a vitória como objetivo esta noite. Assim, o Ceará não demorou a abrir o placar. Aos cinco minutos Nino Paraíba cruzou para Cléber, que escorou de peito para Wescley bater de primeira.

Aos 17 minutos os papeis se inverteram, com Wescley levantando a bola na área para Cléber marcar o seu primeiro na partida. Mesmo com a vantagem o Vozão continuava no ataque, e ampliou para 3 a 0 aos 31 minutos graças a mais um gol do camisa 39.

Mas ainda faltava o gol do grande destaque da equipe na temporada. No segundo tempo o técnico Dorival Júnior colocou em campo o colombiano Mendoza, que marcou logo dois, aos 26 e aos 32 minutos. E ainda teve tempo de Zé Roberto deixar o seu aos 38.

Agora o Vozão se concentra no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Santos no próximo sábado (21). Pela Sul-Americana o Ceará mede forças com o Independiente em jogo decisivo na 6ª rodada.