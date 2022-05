Cete está fechado ao público nesta terça-feira (17) à tarde

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) informa que, nesta terça-feira (17), o Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) estará fechado ao público no período da tarde. A medida se deve ao monitoramento meteorológico que prevê a passagem de uma tempestade subtropical com rajadas intensas de vento, de acordo com o alerta da Defesa Civil gaúcha. A reabertura das atividades no Cete estará condicionada à situação climática do Rio Grande do Sul durante esta semana.

