Brasil vence Argentina e avança às semifinais do Mundial de Futebol PC

A seleção de futebol PC (paralisados cerebrais) está nas semifinais do Campeonato Mundial da modalidade, antigamente chamada "futebol de sete". Nesta segunda-feira (9), os brasileiros superaram a Argentina por 3 a 0 e mantiveram os 100% de aproveitamento no torneio, que é disputado em Salou (Espanha).

O próximo adversário será o Irã, medalhista de prata na última vez que a modalidade foi disputada na Paralimpíada, em 2016, no Rio de Janeiro. Também nesta segunda (9), a equipe asiática bateu a Inglaterra por 3 a 1. O duelo por uma vaga na final está marcado para quinta-feira (12), às 10h30 (horário de Brasília). Os jogos do Mundial têm transmissão ao vivo online .

Também na quinta (12), na outra semifinal às 13h30, a favorita Ucrânia, maior vencedora da competição, com seis títulos (o último em 2017), terá pela frente os Estados Unidos. A decisão será no domingo (5), também às 13h30.

O triunfo sobre os argentinos foi construído no primeiro tempo (no futebol PC, cada etapa tem 30 minutos), com "ajuda" dos rivais, que balançaram as próprias redes duas vezes. O capitão Pablo Molina tentou cortar um chute de Lucas Henrique e tirou a bola do alcance do goleiro Sérgio Gutierrez, colocando os brasileiros à frente, logo aos seis minutos. Na sequência, Hernando Romussi repetiu a dose sem querer, aumentando a vantagem verde e amarela. Aos 14, Lucas Henrique lançou César Augusto na área. Cesinha - como é conhecido o camisa 10 - driblou Gutierrez e fez o terceiro do Brasil.

"Tivemos um jogo muito difícil, como sempre é contra a Argentina. Infelizmente, eles usaram de muita violência na partida e o nosso objetivo era jogar futebol. Conseguimos manter nosso ritmo, fazer 3 a 0 e depois [no segundo tempo] adotamos um sistema para jogarmos um pouco mais fechados e utilizarmos o contra-ataque. Por muitas vezes, quase ampliamos o placar", descreveu o técnico Paulo Cabral, à Agência Brasil.

O Brasil mira um título inédito. As melhores campanhas foram em 2003 e 2013, quando conquistou o vice-campeonato. Na edição passada, em 2019, também na Espanha, mas em Sevilha, a seleção acabou na terceira posição. Nas quartas, os brasileiros bateram justamente o Irã, por 2 a 1, na prorrogação. O triunfo teve gosto de revanche, já que os asiáticos levaram a melhor nas quartas do Mundial de 2017, em San Luís (Argentina), e na semifinal da Rio 2016.

"[O Irã] Será mais uma pedra no nosso caminho que teremos que ultrapassar. É um país tradicional, que sempre luta para ficar entre os três primeiros. Faremos o possível para sairmos vitoriosos", completou Cabral.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

A modalidade

No futebol PC, os atletas são divididos em três classes: FT1, FT2 e FT3. Na FT1 estão aqueles com maior comprometimento físico-motor. Cada equipe, obrigatoriamente, precisa ter ao menos um deles entre os sete titulares. A FT3 reúne jogadores com menor grau de paralisia e somente um pode estar no gramado em cada time.

As regras são semelhantes à do futebol convencional. Além da duração do jogo, outras diferenças estão no número de atletas por equipe (sete), nos tamanhos do campo (70 metros por 50 metros) e da baliza (dois metros por cinco metros), na ausência do impedimento e na cobrança de lateral, que pode ser feita com apenas uma das mãos.