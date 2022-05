Transição Energética é tema de evento promovido pelo Governo RS e pela Embaixada e consulados dos EUA no Brasil

O Governo RS, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em conjunto com a Embaixada e consulados dos EUA no Brasil, promovem o Webinar Estratégias de Transição Energética nesta terça-feira (10/5), a partir das 10h. A transição energética é o conceito que envolve mudanças com o objetivo de migrar da matriz energética originada de combustíveis fósseis para a geração de energia por fontes renováveis.

Para discutir estratégias para viabilizar essa mudança, o evento contará com a palestra da especialista americana em transição e regulação de energia Colette Honorable. A abertura terá as presenças do governador Ranolfo Vieira Júnior e do cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, Shane Christensen. O evento terá a mediação do secretário chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, e a participação da secretária da Sema, Marjorie Kauffmann.

O evento é aberto a todos os interessados e será transmitido pela plataforma Zoom.

Interessados em participar devem acessar olinkbit.ly/energiaeuars, preencher os campos nome, sobrenome e endereço de e-mail, e clicar em inscrição.



A palestrante

Colette Honorable é uma experiente reguladora nos setores de energia nacional e internacional, atualmente é membro do Grupo Reed Smith’s Energy and Natural Resources. Também foi consultora na Federal Energy Regulatory Commission, e conselheira na Arkansas Public Service Commission, onde supervisionou uma jurisdição com 450 serviços de utilidade pública e orçamentos de aproximadamente US$ 5 bilhões. Durante o mandato de Honorable, o Arkansas liderou os programas de eficiência energética do Sul e Sudeste, e as taxas de energia foram consistentemente parte das menores no país.

Serviço

Webinar Estratégias de Transição Energética

Data: 10/5, terça-feira

Horário: 10h às 11h15 (horário de Brasília)

Inscrições gratuitas:bit.ly/energiaeuars

As perguntas da imprensa poderão ser encaminhadas pelo Q&A do Zoom durante o evento ou para os e-mails [email protected] e [email protected]