Divisão de Acesso 2022: Tupi de Crissiumal é derrotado em Bento Gonçalves

O Tupi de Crissiumal encerrou o turno da Divisão de Acesso 2022 sem nenhuma vitória. Em sete jogos, foram cinco empates e duas derrotas.

O segundo revés na competição estadual aconteceu diante do Esportivo, em Bento Gonçalves. A partida disputada na tarde do sábado (7/5) terminou 1 a 0 para o selecionado da serra gaúcha. O gol foi marcado pelo zagueiro Wagner, aos 32 minutos da etapa inicial. Com o resultado adverso, o rubro negro caiu para a sexta colocação do Grupo A.

Na abertura do returno, o Tupi receberá o Esportivo. Esse confronto está marcado para às 19h30min do dia 14 de maio, no estádio Rubro Negro.

