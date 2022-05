Tênis: Bia Haddad é campeã no torneio de simples da WTA na França

A tenista Beatriz Haddad Maia ganhou por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 (3) e 6/3 - em 2h04 de jogo) a partida contra a russa Anna Blinkova na final do WTA 125 de Saint Malo, na França, na manhã destedomingo(8). Com a vitória, a brasileira faturou o primeiro título de simples no circuito da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) e a maior conquista da carreira.

É CAMPEÃ! É CAMPEÃ! ????????



Bia Haddad Maia vence o @wta de Saint Malo ????????



Vitória na final sobre Anna Blinkova ???????? por 2 a 0 (7/6 e 6/3)



Que temporada da Bia! ???? pic.twitter.com/FS9xatmyu5 — Time Brasil (@timebrasil) May 8, 2022

Além do troféu, a número 1 do Brasil vai saltar no ranking da WTA e deve alcançar a melhor posição da carreira. Vai sair do antigo 65º posto para o 52º. Até o momento, a melhor posição da atleta havia sido a 58ª colocação em setembro de 2017.