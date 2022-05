Cuidado com o Som Alto da Academia

Os instrutores de academias geralmente aumentam significativamente o volume da música durante as aulas, às vezes alto o suficiente para causar danos à audição, com base na suposição de que os participantes trabalharão mais intensamente quando os volumes forem aumentados. Um estudo da University of Maryland School of Medicine, no entanto, descobriu que aqueles que frequentam aulas de ciclismo indoor (spinning) não diminuem a intensidade de seus treinos quando o volume é reduzido para um nível de decibéis mais seguro. As descobertas foram publicadas na edição de março de 2021 da revista Noise & Health.

Essas descobertas são um forte argumento para a redução do volume da música nas aulas de ginástica para proteger contra a perda auditiva sem sacrificar a intensidade do treino.

Pesquisas anteriores sugerem que os níveis médios de som em aulas de ginástica em grupo frequentemente excedem 90 decibéis (dB), tão alto quanto um trem de metrô se aproximando, e muitas vezes excedem 100 decibéis, tão alto quanto um cortador de grama. O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional recomenda que uma exposição ao ruído de uma hora não exceda 94 dB, e exposições a níveis de 100 dB não devem exceder 15 minutos para proteção contra perda auditiva permanente.

No novo estudo, os pesquisadores selecionaram uma academia na área local de Baltimore e realizaram pesquisas com participantes com idades médias de 31 anos, que se inscreveram para aulas de spinning de uma hora. Os volumes de música nas aulas de spinning durante o estudo variaram de 93 a 101 dB. Nas aulas que foram 2 a 3 dB mais baixas do que as aulas mais barulhentas, o que se traduz em cerca de 50% de redução na potência e 20% na percepção de volume – os participantes não relataram diferenças na intensidade do exercício. Aqueles em classes com o menor volume experimentaram uma ligeira redução na intensidade do exercício, mas apenas dois desses participantes relataram intensidade de exercício abaixo da média.

No geral, mais de um em cada quatro participantes do estudo relataram sintomas auditivos após a aula de spinning, incluindo zumbido nos ouvidos ou audição abafada. Para aqueles nas classes com os níveis sonoros mais altos, quase um terço dos participantes relataram que o nível sonoro estava muito alto e quase um terço relataram que prefeririam uma diminuição do nível da música. Apenas três dos participantes relataram usar proteção auditiva, como tampões, durante o estudo.

Se o nível de som em sua academia for superior a 85 dB durante uma aula, então esse som está muito alto. Se seus ouvidos estão zumbindo, ou se você não consegue ouvir ninguém ao seu redor, é um sinal claro de que o barulho é muito alto e você precisa sair desse ambiente, para evitar danos à audição.

