Epagri de Porteira Aberta é programa para a toda a família no sábado, 7, em Florianópolis

A terceira edição do Epagri de Porteira Aberta será realizada neste sábado, 7, em Florianópolis. O evento acontece das 9h às 16h com feira da agricultura familiar, artesanatos, oficinas, mostra de trabalhos e atrações para toda a família. Uma chance de comprar aquele presente especial para o dia das mães. O Epagri de Porteira Aberta vai das 9h às 16h, no Centro de Treinamento da Epagri, no que fica no bairro Itacorubi, entre o Jardim Botânico e o Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFSC.

“Tragam suas mães e venham visitar a Epagri e comprar produtos da agricultura familiar”, convida Adriana Tomazi Alves, gerente regional da Epagri na Grande Florianópolis. Ela destaca as orquídeas e as bolachas decoradas como boas opções de presentes para os dias das mães, que será comemorado no domingo, 8. Haverá ainda uma vasta gama de artesanatos, entre outros produtos.

As crianças terão atrações especiais. A Epagri estará apresentando seus trabalhos em aquicultura, onde os pequenos poderão interagir com aquários habitados por animais aquáticos. Elas também poderão participar de atividades relacionadas à criação de abelhas sem ferrão, praticadas no meliponário que a Epagri mantém em seu Centro de Treinamento.

O público também vai poder conhecer equipamentos usados pelos meteorologistas da Epagri para fazer o monitoramento e a previsão do tempo em Santa Catarina. Ainda será apresentado o trabalho de estímulo ao plantio de consumo de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs), e o Sistema de Produção Direta de Hortaliças (SPDH), desenvolvido pela Epagri para produção de alimentos sem agrotóxicos. Entre as oficinas a serem oferecidas gratuitamente para a população, destaque para as de cultivo de bonsai e de produção de bolachas decoradas.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O Centro de Treinamento da Epagri estará com acesso aberto direto para o Jardim Botânico de Florianópolis, que funciona em um terreno anexo. Assim, haverá interação com o evento Cultura Mané, promovido pelo Jardim Botânico entre 13h e 18h. As atrações incluem recreação infantil e esportiva, com destaque para apresentação do boi de mamão às 16h.

Essa é a terceira edição do Epagri de Porteira Aberta em Florianópolis. "As edições anteriores, realizadas em 2019 em 2021 foram um grande sucesso de público e temos certeza de quem vier neste sábado vai desfrutar de um dia especial com a família para conhecer e apoiar a agricultura familiar da Grande Florianópolis", destaca Adriana. Ela lembra que até sexta o tempo melhora na capital e o sol volta a brilhar para o evento da Epagri. Estacionamento gratuito no local.

Serviço