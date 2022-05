Cássio defende pênalti e Corinthians segura empate com Deportivo Cali

Com direito a defesa de pênalti do goleiro Cássio, o Corinthians foi até a Colômbia e segurou um empate sem gols com o Deportivo Cali, nesta quarta-feira (4) no estádio Colosso de Palmaseca, para se manter na liderança do Grupo E da Copa Libertadores.

?????? Que jogo na Colômbia!



???????????????? Apesar das muitas chances e um pênalti desperdiçado para cada lado, @AsoDeporCali e @Corinthians ficaram no empate sem gols pela quarta rodada do Grupo E da CONMEBOL #Libertadores . #GlóriaEterna pic.twitter.com/v6HOSOCBnp — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 5, 2022

Após este resultado o Timão chegou aos sete pontos, um a mais do que o Boca Juniors (Argentina), que bateu o Always Ready (Bolívia) fora de casa.

Corinthians e Deportivo Cali fizeram um primeiro tempo movimentado, no qual Cássio começou a se destacar aos 24 minutos, quando Téo Gutiérrez bateu forte da entrada da área para defesa do goleiro. Na etapa, a melhor oportunidade do Timão saiu dos pés de Gustavo Mantuan, aos 37 minutos, quando o meio-campista chutou por cima do gol com muita liberdade.

Mas o lance capital da partida aconteceu na etapa final, aos 21 minutos, quando Téo Gutiérrez cobrou pênalti e o goleiro Cássio se esticou todo para fazer uma grande defesa.

Após o empate pela Libertadores o Corinthians se concentra no Brasileiro, onde mede forças com o Bragantino no domingo (8). Na competição sul-americana o Timão volta a jogar em 17 de maio, contra o Boca Juniors em Buenos Aires.