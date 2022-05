Flamengo joga mal, mas arranca empate com o Talleres na Libertadores

O Flamengo não jogou bem, mas arrancou um empate de 2 a 2 com o Talleres (Argentina), na noite desta quarta-feira (4) no estádio Mario Alberto Kempes, pela Copa Libertadores. Mesmo com este resultado o Rubro-Negro continua na liderança do Grupo H da competição, agora com dez pontos, três a mais do que os argentinos, que aparecem na segunda posição da chave.

O time carioca não iniciou bem a partida, diante de um adversário que se aproveitou do fato de jogar em casa para pressionar os brasileiros. E a fraca atuação teve o seu ápice aos 33 minutos da etapa inicial, quando o atacante uruguaio Michael Santos cruzou para a área do Rubro-Negro e Willian Arão acabou marcando contra ao tentar cortar o lance.

Logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, a equipe comandada pelo técnico português Paulo Sousa igualou o marcador, graças a um golaço de Arrascaeta. O chileno Isla encontrou o uruguaio na intermediária, que soltou uma bomba no ângulo.

Mas aos 11 o Flamengo tomou um balde de água fria, quando Michael Santos voltou a brilhar, desta vez marcando o segundo de sua equipe. Godoy tocou para o uruguaio, que tocou na saída do goleiro Santos.

Diante de um panorama tão negativo, Paulo Sousa decidiu colocar, aos 22 minutos, um segundo centroavante em campo, Pedro. E a mudança deu resultado dois minutos depois, quando Gabriel Barbosa tocou em profundidade para o camisa 21, que dominou e bateu por cobertura.

Após o compromisso pela Libertadores, o Flamengo se volta para o Brasileiro, onde faz clássico com o Botafogo no próximo domingo (8). Pela competição sul-americana, o próximo compromisso do Rubro-Negro é contra a Universidad Católica (Chile), no dia 17 de maio.