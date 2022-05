Brasil atropela Alemanha e vai às quartas do Mundial de Futebol PC

Uma publicação compartilhada por ANDE (@andenarede)

O destaque brasileiro contra os alemães foi Ângelo Matheus, que balançou as redes duas vezes, chegando a três gols na competição, isolando-se como artilheiro da equipe no Mundial. Os outros gols foram marcados por Jefferson Luiz, Jefferson Cardoso, Leonardo Morais e Christian Eidenhardt (contra).

"Encontramos algumas dificuldades de penetração na defesa da Alemanha, porque eles vieram bem fechados, com os jogadores na área, tentando explorar os contra-ataques, mas conseguimos fazer 2 a 0 no primeiro tempo. Na virada do segundo tempo, fizemos algumas alterações e o time deles também se abriu um pouco. Conseguimos explorar as jogadas pelas alas e construímos a vitória", disse o técnico Paulo Cabral, à Agência Brasil. "Contra a Irlanda, acreditamos que eles também virão fechados. A maioria das equipes jogam fechadas contra o Brasil e acredito que não será diferente. Ainda teremos mais um treino na quinta-feira [4], onde conversaremos sobre o sistema [de jogo] da Irlanda. Buscaremos a vitória para encerrar o grupo em primeiro", completou o treinador.

Nas quartas, o Brasil terá pela frente, na próxima segunda-feira (9), um adversário que sairá do Grupo D, onde estão Irlanda do Norte, Argentina, Espanha e Ucrânia (maior campeã mundial, com seis títulos). Os brasileiros jogam às 4h30 se ficarem em segundo na chave, ou às 7h30, caso terminem na liderança. Vice em 2003 e 2013, a seleção mira uma conquista inédita.

Modalidade

Os atletas do futebol PC são divididos nas classes FT1, FT2 e FT3. Na FT1, estão aqueles com maior comprometimento físico-motor. Cada equipe, obrigatoriamente, precisa ter ao menos um deles entre os sete titulares. A FT3 reúne os jogadores com menor grau de paralisia cerebral. Apenas um pode estar no gramado em cada time.

A modalidade tem algumas diferenças em relação ao futebol convencional. A duração do jogo (dois tempos de 30 minutos), o número de atletas por equipe (sete) e os tamanhos do campo (70 metros por 50 metros) e da baliza (dois metros por cinco metros) são menores. Além disso, não há impedimento e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos.