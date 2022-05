Técnico Carille é demitido horas após goleada do Athletico na Bolívia

Com apenas 21 dias no cargo, o técnico Fábio Carille deixa o Athletico (PR) após a goleada sofrida por 5 a 0 contra o The Strongest, da Bolívia, em La Paz, em duelo da fase de grupos da Copa Libertadores . A decisão de demiti-lo partiu do presidente do clube Mario Celso Petraglia. Além de Carille, o clube comunicou o desligamento dos auxiliares Leandro da Silva e Denis Faria Luup e a demissão do diretor de futebol Fernando Yamada.

O Athletico comunica os desligamentos do técnico Fábio Carille e dos auxiliares Leandro da Silva e Denis Faria Luup.



Além das alterações na comissão técnica da equipe profissional, o clube também comunica a saída do Diretor de Futebol Fernando Yamada. pic.twitter.com/LDZ72HOBm6 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 4, 2022

Foram apenas sete jogos de Carille no comando da equipe paranaense, tendo conquistado três vitórias e sofrido quatro derrotas. Na Copa Libertadores, ele deixa o comado do Furacão na lanterna do Grupo B. Já no Campeonato Brasileiro, os rubro-negros se encontram na 16ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento.

Após a goleada na Bolívia pela Libertadores, o treinador chamou a atuação do Athletico de vergonhosa. Agora sem treinador, o Furacão volta a campo no sábado (7), contra o Ceará, na Arena da Baixada, pela Série A do Campeonato Brasileiro.