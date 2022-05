Palmeiras revê Petrolero por classificação antecipada na Libertadores

Encerrar a noite desta terça-feira (3) com vaga assegurada às oitavas de final da Libertadores, com duas rodadas de antecedência, é a meta do Palmeiras contra o Independiente Petrolero (Bolívia). A partida no estádio Olímpico Pátria, na cidade boliviana de Sucre, começa às 21h30 (horário de Brasília).

O Verdão tem nove pontos em três jogos e lidera o Grupo A. Se vencer, chegará a 12 pontos e não poderá mais ser alcançado pelos bolivianos, que estão na lanterna, ou pelo Emelec (Equador), que ocupa o terceiro lugar. Caso a partida entre os equatorianos e o vice-líder Deportivo Táchira (Venezuela) - que também será nesta terça, às 19h15, na casa do Táchira - não tenha ganhador, os paulistas garantirão, também, a primeira colocação da chave.

????????????????? Dono da melhor campanha da Fase de Grupos, o @Palmeiras garante a vaga para as oitavas da CONMEBOL #Libertadores com vitória na Bolívia, diante do @IndePetrolero .



????? Em casa, o duelo terminou 8-1 para o Verdão. Será que a classificação antecipada vem? ???? #GloriaEterna pic.twitter.com/XdPx9ExnTg — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 3, 2022

"A gente não conquistou nada [nesta Libertadores], precisa continuar na mesma intensidade e determinação. Acho que se a gente mantiver o nosso ritmo, pode conquistar mais coisas ainda", comentou o meia Gustavo Scarpa, à TV Palmeiras.

O adversário alviverde será o mesmo que, há três semanas, foi atropelado no Allianz Parque, em São Paulo, por incríveis 8 a 1. A diferença é que, desta vez, haverá um empecilho extra: os 2,8 mil metros de altitude de Sucre. Também à TV Palmeiras, o coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves explicou o impacto de se atuar tão acima do nível do mar.

"As medidas em relação à altitude são para minimizar os efeitos negativos - já que eles ocorrerão, do ponto de vista fisiológico - e também potencializar algumas situações relativas a questões físicas, como o aumento da velocidade dos corpos, como a bola e o próprio corpo do atleta. Na altitude elevada, há uma diminuição da densidade do ar. Consequentemente, o ar fica rarefeito e também diminui a pressão de oxigênio", detalhou.