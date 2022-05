Epagri/Ciram disponibiliza novo serviço de visualização de previsão de ondas para SC

A Epagri/Ciram passou a disponibilizar em seu portal informações complementares sobre a costa de Santa Catarina: a visualização da altura significativa de ondas para até cinco dias. Os dados são provenientes do sistema operacional de previsão e análise global do oceano fornecido pela União Europeia através do Programa Copernicus. A resolução horizontal do modelo é de 1/12 de grau (aproximadamente 8 km) e é atualizado diariamente, com saída de dados a cada três horas. O link está disponível no site Litoral Online, que passou por uma reformulação visual.

Década dos Oceanos da Organização das Nações Unidas. Os pesquisadores Luis Garbossa e Argeu Vanz, da Epagri/Ciram, explicam que esta é mais uma iniciativa da Epagri para divulgar informações sobre a costa de Santa Catarina e complementar com dados de modelos o monitoramento contínuo que já faz, além de apoiar as atividades relacionadas a

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Altura significativa das ondas

O conceito de altura significativa das ondas (SWH) é definida como a altura média das ondas, medida do cavado à crista, do terço mais alto das ondas. Criada pelo oceanógrafo Walter Munk durante a Segunda Guerra Mundial, a altura significativa das ondas fornece uma estimativa das alturas das ondas. A imagem acima mostra um “espectro de ondas típico” que contém um baixo número de ondas pequenas e um baixo número de ondas muito grandes. O maior número de ondas é indicado pela área mais ampla da curva do espectro.

Informações e entrevistas

Pesquisadores Luis Garbossa, pelo fone (48) 3665-5162, e Argeu Vanz, pelo fone (48) 3665-5006.