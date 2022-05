Tupi de Crissiumal ainda não sabe o que é vencer na Divisão de Acesso 2022

O resultado mais recente do Tupi foi o empate em 2 a 2 com o Brasil de Farroupilha – atual lanterna da chave (Foto: Reprodução | FGF)

A rodada que irá encerrar o primeiro turno da Divisão de Acesso 2022 está marcada para os dias 7 e 8 de maio. As datas já foram confirmadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O Tupi de Crissiumal jogará no sábado (7/5) contra o Esportivo. O confronto em Bento Gonçalves iniciará às 15 horas. Os dois times, no momento, estão fora da zona de classificação à próxima fase.

A equipe crissiumalense ainda não venceu na competição estadual este ano. Em seis partidas, são cinco empates e uma derrota. O rubro negro ocupa a quinta posição do Grupo A – quatro pontos longe da zona de classificação e dois pontos acima do rebaixamento.

O resultado mais recente do Tupi foi o empate em 2 a 2 com o Brasil de Farroupilha – atual lanterna da chave. Esse duelo ocorreu na tarde do domingo (1º/5) em Crissiumal.

Vídeo: Reprodução | FGF