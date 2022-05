Seleção feminina de handebol goleia Argentina na Surdolimpíada

A seleção brasileira feminina de handebol iniciou a participação na 24ª edição da Surdolimpíada de Verão com uma goleada de 36 a 4 sobre a Argentina, em partida disputada nessa segunda-feira (2) no ginásio poliesportivo da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

A ótima vitória da equipe brasileira foi acompanhada por moradores de Caxias do Sul, cidade que sedia a 24ª edição do maior evento multidesportivo internacional para atletas surdos do mundo, a primeira realizada na América Latina. Um exemplo é Ketlin Lorenzet, que estava acompanhada por sua filha Kevelyn (que é surda): “Estamos muito felizes e honradas por receber esse evento em nossa cidade. Eu e minha filha vamos acompanhar todos os jogos do Brasil que conseguirmos, pois é importante mostrar para minha filha que a inclusão dos surdos é uma realidade”.