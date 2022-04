Atlético-GO sofre virada e perde invencibilidade na Sul-Americana

O Atlético-GO tomou um banho de água fria ao sofrer uma derrota de virada de 2 a 1 para o Antofagasta (Chile) pelo Grupo F da Copa Sul-Americana. A frustração com o revés foi causado porque o Dragão vencia a partida até os 41 minutos do segundo tempo. Apesar do revés o Atlético-GO continua na liderança de sua chave, com seis pontos.

O Dragão saiu na frente, ao abrir o placar um pouco antes do intervalo, aos 46 minutos, quando Gabriel Noga aproveitou cobrança de escanteio de Shaylon para marcar.

Porém, o Puma virou o marcador nos minutos finais da etapa final, com Jason Flores aos 41 minutos em cobrança de pênalti e com Manuel López três minutos depois.

Outra equipe a não ter uma boa quarta-feira na Sul-Americana foi o Cuiabá, que, em plena Arena Pantanal, perdeu de 2 a 1 para o River Plate (Uruguai). O resultado deixou o Dourado na terceira posição do Grupo B da competição com três pontos.