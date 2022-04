Gurias do Yucumã aguarda sorteio para conhecer adversário no Brasileiro A3

A equipe do Flamengo/Gurias do Yucumã está na expectativa para conhecer o seu adversário na disputa do Campeonato Brasileiro A3 DE Futebol Feminino. O Flamengo será o único representante do Rio Grande do Sul na competição que corresponde a terceira divisão do futebol feminino nacional.

A Confederação Brasileira de Futebol já definiu a forma de disputa da competição. Serão 32 equipes participando, representando todos os estados Brasileiros. As equipes foram classificadas através dos campeonatos estaduais, com a vaga ficando para a primeira colocada que não estivesse numa das outras duas divisões e as vagas restantes para os melhores classificados no ranking da CBF.

A forma de disputa será aos moldes de Copa do Brasil, ou seja, será mata-mata desde a primeira rodada, com o critério do jogo de ida estabelecido em 3 gols, ou seja, se um dos adversários vencer por três gols de diferença não haverá jogo de volta.

A data do sorteio dos confrontos ainda não foi definido pela CBF, no entanto, segundo o professor Ildo Scapini, diretor da equipe do Flamengo, ele já recebeu a informação de que a confederação vai bancar as viagens, sendo que se for de até 700 km da sede, nesse caso Tenente Portela, a viagem será de ônibus e se for mais longe será aérea.

A equipe volta a treinar no sábado no campo do Flamengo em São Pedro, momento em que uma equipe do Esporte Espetacular da Rede Globo fará uma reportagem de nível nacional para o time. Os jogos da temporada da equipe serão mais uma vez mandados no CT Futebol com Vida em Três Passos, já que os estádios de Tenente Portela não apresentam condições para jogos de competições oficiais.

