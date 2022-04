Série B: Bahia bate Sampaio Corrêa e retoma liderança

O Bahia derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na noite desta terça-feira (26) na Fonte Nova, em Salvador, e retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

???????? TRIUNFO E LIDERANÇA! Esquadrão vence Sampaio Corrêa por 1 a 0, com gol de Daniel, e segue na ponta em busca do acesso. Vamo! #BBMP pic.twitter.com/tFZLU5oh0o — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 27, 2022

Após o triunfo no confronto pela quarta rodada da competição, o Tricolor chegou aos 10 pontos, dois a mais do que a vice-líder Chapecoense, que bateu o Novorizontino nesta terça. Já a Bolívia Querida ficou na 10ª posição com quatro pontos.

O gol da vitória saiu momentos antes do intervalo, quando o meio-campista Daniel aproveitou confusão após bola levantada na área para superar o goleiro Luiz Daniel.

Quem também venceu na noite desta terça pela competição foi o Cruzeiro, que bateu o Londrina por 1 a 0 no estádio do Mineirão. Com o triunfo garantido pelo gol de Luvannor, aos 20 minutos do segundo tempo, a Raposa chegou à 4ª posição com sete pontos.

Outros jogos desta terça-feira:

Brusque 2 x 0 CSA

Vila Nova 1 x 1 Tombense