Jogando na Argentina, Bragantino perde de 2 a 0 para o Estudiantes

Jogando no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, o Bragantino sofreu a sua primeira derrota na atual edição da Copa Libertadores, por 2 a 0 para o Estudiantes (Argentina). Mesmo com este resultado o Massa Bruta permanece em situação tranquila no Grupo C da competição, ocupando a vice-liderança com quatro pontos.

Após um primeiro tempo equilibrado, e sem muitas oportunidades de lado a lado, o placar foi aberto aos oito minutos da etapa final, quando Del Prete desviou bola levantada na área em cobrança de escanteio e Rogel aproveitou para marcar. Cinco minutos depois a equipe argentina puxou contra-ataque, que terminou em toque de Manuel Castro para Boselli, que bateu por cobertura para encobrir o goleiro Cleiton e garantir a vitória do Estudiantes, que lidera a chave com cinco pontos.

Outra equipe a tropeçar na competição foi o Athletico-PR, que perdeu de 1 a 0 para o Libertad (Paraguai), em jogo disputado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O resultado deixou o Furacão em segundo no Grupo B, com quatro pontos.

O único gol da partida foi marcado aos 11 minutos do segundo tempo, com o volante Riveros finalizando de calcanhar. O time brasileiro teve a oportunidade de empatar em cobrança de pênalti, mas o goleiro Martín Silva defendeu chute do atacante Pablo.