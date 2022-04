Sul-Americana: Flu mira reabilitação contra Unión Santa Fe no Maracanã

O Fluminense recebe o Unión Santa Fé (Argentina) no Maracanã na noite destaterça-feira (26), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida contra os hermanos será a chance de o Tricolor carioca se reabilitar da derrota por 1 a 0 em casa, para o Internacional, no último sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. A partida pelo Grupo H da Sul-Americana, com início às 21h30 (horário de Brasília), será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O técnico Abel Braga voltou a reclamar do calendário e do excesso de competições.

"O negócio está brabo: em seis dias, três jogos e três noites de sono perdidas viajando. Está complicado, desumano para todo mundo", lamentou.

O treinador também analisou o adversário desta terça (26).

“Vamos ver se a gente tenta alguma coisa diferente, porque não tem mágica. Vamos jogar contra um time relativamente novo, mexe muito, muito forte, muita movimentação, e nós temos que entrar preparados", concluiu.

Fluminense e Unión Santa Fe estão no grupo H da Sul-Americana, liderado no momento pelos colombianos do Junior Barranquilla (quatro pontos) e um saldo de gols maior que o Santa Fé, o segundo colocado. Já o time carioca ocupa a terceira posição com três pontos e na lanterna da chave está Oriente Petrolero (Bolívia), com nenhum ponto marcado. Pelo regulamento, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança às oitavas de final da competição.