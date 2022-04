Tupi de Crissiumal ainda busca a primeira vitória na Divisão de Acesso 2022

Na tarde do domingo (24/4), o rubro negro empatou com o Passo Fundo, fora de casa, pelo placar de 1 a 1 (Foto: Reprodução | FGF)

Três empates e uma derrota. Esse é o retrospecto do Tupi de Crissiumal após quatro rodadas da Divisão de Acesso 2022. Na tarde do domingo (24/4), o rubro negro empatou com o Passo Fundo, fora de casa, pelo placar de 1 a 1.

O Tupi volta à campo no dia 28 de abril, a partir das 20 horas. O adversário será o Glória de Vacaria. O confronto é válido pela quinta rodada da fase classificatória da competição estadual.

Com três pontos ganhos, o selecionado crissiumalense ocupa o sexto lugar do Grupo A. O time está a dois pontos da zona de classificação para a próxima fase da Divisão de Acesso 2022.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

Vídeo: Reprodução | FGF