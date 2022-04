Governador anuncia nova subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil

O governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou, na manhã desta segunda-feira (25/4), no Palácio Piratini, Elizabeth Obino Cirne Lima como a nova subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre a Expointer, em Esteio. Elizabeth é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da feira, que é um dos maiores eventos do setor agropecuário da América Latina.

O governador destacou a qualidade técnica demonstrada na trajetória profissional de Elizabeth, que é pecuarista, doutora em bioquímica, professora e pesquisadora na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). “Pela sua experiência e seu currículo qualificado, não há dúvidas do acerto da nossa escolha e de que Elizabeth é um grande nome para estar à frente do parque. No nosso governo, primamos pela qualificação e competência, e essa indicação é mais um exemplo disso. Temos a primeira mulher à frente do parque na história da Expointer. Isso é também uma quebra de paradigma, e tenho certeza de que será uma grande gestão, liderada por alguém com vasto conhecimento da agropecuária, área tão importante e com tanta representatividade para o nosso Estado”, disse o governador.

A nova subsecretária reforçou a sua identificação com a Expointer e se disse entusiasmada com o desafio. “Recebi este convite com muita satisfação. Pertenço a um time de apaixonados pela Expointer e pelo parque, e já vivenciei a feira de várias maneiras. Tenho certeza de que formamos uma equipe que vai conseguir enfrentar todos os desafios“, disse Elizabeth.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, ressaltou que a nova subsecretária tem vivência prática da agropecuária gaúcha, bem como do Parque de Exposições Assis Brasil. “A Elizabeth tem uma bagagem extensa na área de gestão, e, quando se fala em agropecuária e em inovação tecnológica, posso afirmar que ela tem competência extrema, além de idoneidade”, destacou Lopes, ao afirmar que a 45º Expointer, a ser realizada entre 27 de agosto a 4 de setembro deste ano, terá um grande destaque depois de dois anos com grandes restrições em razão da pandemia.

Perfil

Elizabeth Obino Cirne Lime é bióloga, mestre e doutora em bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É professora na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Embriologia e Diferenciação Celular, no Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Dirigiu a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da UFRGS de março de 2021 até este mês. Produtora rural e pecuarista, foi presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB) e integra a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).