Náutico derrota Operário e soma primeiros três pontos na Série B

O Náutico, enfim, conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24), o Timbu superou o Operário por 2 a 0 no estádio dos Aflitos, em Recife, no encerramento da terceira rodada.

BOTA OS TRÊS PRIMEIROS PONTOS NA CONTA ? pic.twitter.com/PQNK3SLqPx — Náutico (@nauticope) April 24, 2022

Os pernambucanos, que haviam perdido os dois jogos anteriores, somaram três pontos e subiram para o 13º lugar, afastando-se da zona de rebaixamento. Os paranaenses, por sua vez, sofreram o primeiro revés na Série B e permanecem com quatro pontos, na sexta posição, fora do G4.

Os dois gols saíram aos 33 minutos (um em cada tempo). Na primeira etapa, o meia Jean Carlos cruzou pela esquerda, Léo Passos ganhou a disputa com a marcação do Fantasma e rolou para o também atacante Niltinho balançar as redes. Depois do intervalo, Jean Carlos bateu cruzado, o volante Richard Franco ajeitou de letra e o atacante Luís Phelipe garantiu a vitória alvirrubra.

As equipes voltam a campo nesta quarta-feira (27), às 19h (horário de Brasília). O Náutico visita o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Operário recebe o Grêmio no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). As partidas são válidas pela quarta rodada da Série B.