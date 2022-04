Santos vence América-MG e vira líder do Brasileiro

O Santos derrotou o América-MG por 3 a 0, neste domingo (24) no estádio da Vila Belmiro, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o Peixe chegou aos mesmos sete pontos do Atlético-MG (que ficou no 2 a 2 com o Coritiba no sábado) , mas com um melhor saldo de gols.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ????



Santos domina o América-MG no Alçapão e vence por 3 a 0, com gols de Marcos Leonardo e Zanocelo (2)! pic.twitter.com/fR9iIyaqph — Santos FC (@SantosFC) April 24, 2022

Se para o Santos o triunfo representou ficar no topo da tabela, com o revés o Coelho ficou na metade de baixo, na 13ª posição com três pontos.

A vitória do Peixe começou a ser construída aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Ângelo levantou a bola na área, onde Marcos Leonardo superou Patric no alto para fazer de cabeça.

O placar só voltou a ser modificado na etapa final, com Vinícius Zanocelo aproveitando sobra de bola aos seis minutos. E o camisa 25 voltou a mostrar oportunismo aos 32 minutos, quando deu números finais ao placar ao aproveitar outra bola viva na área.